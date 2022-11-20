Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина630 мм
- Глубина600 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья400 мм
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Стул Самба, светло-сиреневый/белый, каркас - белый
Стул Самба, салатовый/белый, каркас - белый
Стул Самба, серо-голубой/белый, каркас - шампань
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Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань
Стул Самба, коричневый/белый, каркас - шампань
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