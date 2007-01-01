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Стул-кресло Самба М, желтый, хром

Артикул: CH-011-943
41 оценка
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Характеристики товара

Описание

Стильный стул с металлическим каркасом, который станет отличным дополнением вашего офиса. Мягкие подлокотники создают ощущение уюта и поддержки, позволяя полностью сосредоточиться на работе. Этот современный стул сочетает в себе элегантный дизайн и комфорт, что делает его идеальным выбором для длительного использования.

Тщательно подобранные пропорции создают эргономичный дизайн, заботящийся о вашем удобстве, а размеры данного стула идеально подойдут для комфортного времяпрепровождения на нем. Стул легко моется и не требует особого ухода.

Особенности:

• Металлический каркас: Прочный и надежный, обеспечивающий долговечность и устойчивость.
• Комфортное сиденье и спинка: Обиты светлой тканью или кожзаменителем, что придает стулу уютный вид и комфорт при сидении.
• Эстетичные подлокотники: Деревянные или похожие на дерево накладки добавляют элемент теплоты и гармонии в общий дизайн.
• Современный стиль: Лаконичные линии и минималистичный подход делают этот стул универсальным решением для различных интерьеров.

Этот стул отлично подойдет как для офисных пространств, так и для проведения мероприятий, создавая атмосферу комфорта и стиля. Мягкие подлокотники создают ощущение уюта и поддержки, позволяя полностью сосредоточиться на работе. Стул универсален и долговечен, станет прекрасным приобретением на долгие годы. Добавьте его в свой интерьер и насладитесь качеством и современным дизайном!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал каркасахром
  • Цветжелтый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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Популярные варианты обивки

Стул-кресло Самба М, желтый, хром - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул-кресло Самба М, желтый, хром - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул-кресло Самба М, желтый, хром - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул-кресло Самба М, желтый, хром - обивка в цвете LOSANGE cheri NLOSANGE cheri N
Стул-кресло Самба М, желтый, хром - обивка в цвете WhiteWhite
Стул-кресло Самба М, желтый, хром - обивка в цвете CreamCream
Стул-кресло Самба М, желтый, хром - обивка в цвете ecruecru
Стул-кресло Самба М, желтый, хром - обивка в цвете 22
Стул-кресло Самба М, желтый, хром - обивка в цвете 0909
Стул-кресло Самба М, желтый, хром - обивка в цвете 018018
Стул-кресло Самба М, желтый, хром - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул-кресло Самба М, желтый, хром - обивка в цвете TurquoiseTurquoise
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Варианты каркаса

Стул-кресло Самба М, желтый, хром - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стул-кресло Самба М, желтый, хром - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул-кресло Самба М, желтый, хром - каркас в цвете БронзаБронза
Стул-кресло Самба М, желтый, хром - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул-кресло Самба М, желтый, хром - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул-кресло Самба М, желтый, хром - каркас в цвете СереброСеребро
Стул-кресло Самба М, желтый, хром - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул-кресло Самба М, желтый, хром - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул-кресло Самба М, желтый, хром - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул-кресло Самба М, желтый, хром - каркас в цвете ПиранПиран
Стул-кресло Самба М, желтый, хром - каркас в цвете БелыйБелый
Стул-кресло Самба М, желтый, хром - каркас в цвете Хром глянцевыйХром глянцевый

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