Подставка для яйца «Бейзик» стекло, прозрачный
Подставка для яйца «Крафт» фарфор белый
Подставка для яйца «Крафт» фарфор, терракот
Подставка для яйца «Аркадия» фарфор, белый
Подставка для яйца «Монако Вайт» фарфор, белый
Подставка для яйца «Принцип» фарфор, белый
Подставка для яйца «Революшн» фарфор, серый, коричневый
Подставка для яйца «Пьюрити» эко-костяной фарфор, белый
Подставка для яйца «Блю дэппл» фарфор, белый, синий
Подставка для яйца «Бистро» фарфор, белый
Подставка для яйца «Принцип» фарфоровая, белый
Подставка для яйца «Любяна» фарфор, белый
Подставка для яйца «Афродита» фарфор, белый, золотой
Подставка для яйца «Айвори Монте Карло» фарфор, слоновая кость