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          Простыни

          от 350 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Простыня 1.5 сп 150x215, бязь 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          350 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Простыня 1.5 сп 150x215, бязь 125гр
          Настоящее фото товара Простыня 2.0 сп 180x215, бязь 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
          430 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Простыня 2.0 сп 180x215, бязь 125гр
          Настоящее фото товара Простыня Евро 220x240, бязь 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
          510 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Простыня Евро 220x240, бязь 125гр
          Настоящее фото товара Простыня на резинке 1.5 сп 90x190, борт 18 см, бязь 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
          620 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Простыня на резинке 1.5 сп 90x190, борт 18 см, бязь 125гр
          Настоящее фото товара Простыня на резинке 2.0 сп 180x190, борт 18 см, бязь 125гр, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          750 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Простыня на резинке 2.0 сп 180x190, борт 18 см, бязь 125гр
          Настоящее фото товара Простыня 1.5 сп 150x215, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Простыня 1.5 сп 150x215, сатин 135гр
          Настоящее фото товара Простыня 2.0 сп 180x215, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
          790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Простыня 2.0 сп 180x215, сатин 135гр
          Настоящее фото товара Простыня Евро 220x240, сатин страйп 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          950 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Простыня Евро 220x240, сатин страйп 135гр
          Настоящее фото товара Махровая простынь голубая, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Махровая простынь голубая
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Махровая простынь зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Махровая простынь зеленая
          Настоящее фото товара Махровая простынь бордовая, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Махровая простынь бордовая
          Настоящее фото товара Махровая простынь розовая, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Махровая простынь розовая
          Настоящее фото товара Махровая простынь желтая, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Махровая простынь желтая
          Настоящее фото товара Махровая простынь коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Махровая простынь коричневая
          Настоящее фото товара Махровая простынь красная, произведённого компанией ChiedoCover
          990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Махровая простынь красная

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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