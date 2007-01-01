Сервировочные доски

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Доска разделочная с каналом для сокаНастоящее фото товара Доска разделочная с каналом для сока, произведённого компанией ChiedoCover
1 500
Оптовая цена
15

Доска разделочная с каналом для сока

Сервировочная доска 01Настоящее фото товара Сервировочная доска 01, произведённого компанией ChiedoCover
1 200
Оптовая цена
6

Сервировочная доска 01

Сервировочная доска 02Настоящее фото товара Сервировочная доска 02, произведённого компанией ChiedoCover
1 200
Оптовая цена
6

Сервировочная доска 02

Сервировочная доска 03Настоящее фото товара Сервировочная доска 03, произведённого компанией ChiedoCover
900
Оптовая цена
12

Сервировочная доска 03

Сервировочная доска 04 малая с углублением Настоящее фото товара Сервировочная доска 04 малая с углублением , произведённого компанией ChiedoCover
1 800
Оптовая цена
10

Сервировочная доска 04 малая с углублением

Сервировочная доска 05 малая с соусникомНастоящее фото товара Сервировочная доска 05 малая с соусником, произведённого компанией ChiedoCover
2 050
Оптовая цена
15

Сервировочная доска 05 малая с соусником

Сервировочная доска 06 малаяНастоящее фото товара Сервировочная доска 06 малая, произведённого компанией ChiedoCover
1 600
Оптовая цена
13

Сервировочная доска 06 малая

Сервировочная доска 07Настоящее фото товара Сервировочная доска 07, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена
13

Сервировочная доска 07

Сервировочная доска 08 малая прямоугольнаяНастоящее фото товара Сервировочная доска 08 малая прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
950
Оптовая цена
15

Сервировочная доска 08 малая прямоугольная

Сервировочная доска 09 узкая с ручкойНастоящее фото товара Сервировочная доска 09 узкая с ручкой, произведённого компанией ChiedoCover
1 700
Оптовая цена
14

Сервировочная доска 09 узкая с ручкой

Доска разделочная классическая с каналом для сокаНастоящее фото товара Доска разделочная классическая с каналом для сока, произведённого компанией ChiedoCover
2 100
Оптовая цена
13

Доска разделочная классическая с каналом для сока

Доска разделочная большая с соусникомНастоящее фото товара Доска разделочная большая с соусником, произведённого компанией ChiedoCover
2 050
Оптовая цена
8

Доска разделочная большая с соусником

Доска разделочная круглаяНастоящее фото товара Доска разделочная круглая, произведённого компанией ChiedoCover
1 700
Оптовая цена
5

Доска разделочная круглая

Настоящее фото товара Сервировочная доска 10 для подачи сыров и десертов, произведённого компанией ChiedoCover
950
Оптовая цена
8

Сервировочная доска 10 для подачи сыров и десертов

Доска разделочная, классическая, прямоугольнаяНастоящее фото товара Доска разделочная, классическая, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
1 500
Оптовая цена
7

Доска разделочная, классическая, прямоугольная

Сервировочная доска 11 Настоящее фото товара Сервировочная доска 11 , произведённого компанией ChiedoCover
1 700
Оптовая цена
15

Сервировочная доска 11

Сервировочная доска 12 средняяНастоящее фото товара Сервировочная доска 12 средняя, произведённого компанией ChiedoCover
2 900
Оптовая цена
11

Сервировочная доска 12 средняя

Сервировочная доска 13Настоящее фото товара Сервировочная доска 13, произведённого компанией ChiedoCover
1 900
Оптовая цена
13

Сервировочная доска 13

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Сервировочная доска 14 Настоящее фото товара Сервировочная доска 14 , произведённого компанией ChiedoCover
1 300
Оптовая цена
12

Сервировочная доска 14

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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