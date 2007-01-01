Характеристики товара
Описание
Настенный светильник Фобер Ренни. Металлический каркас золотистого цвета украшен стеклянными сферическими плафонами, которые добавляют разнообразия в дизайн. В качестве источника света могут подойти лампы накаливания или LED с цоколем Е14. Изящный стиль и лаконичный дизайн бра придаст свежесть и разбавит интерьер комнаты светлыми тонами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина260 мм
- Глубина150 мм
- Высота250 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп2
- Мощность5 Вт
- ЦокольG9
- Цветзолотой, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки250 мм
- Высота упаковки170 мм
- Глубина упаковки290 мм
- Вес упаковки0.78 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Габариты упаковки для логистики290*250*170
- Изделия стопируютсяНет