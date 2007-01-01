Характеристики товара
Описание
Светильник Рокс Малони сочетает в себе современный стиль и высокую функциональность. Круглая форма плафона и плавные линии корпуса придают светильнику легкость и изысканность. Матовая белая поверхность корпуса и плафона создает мягкое, равномерное освещение, не раздражающее глаза, и идеально подходит для создания уюта в любых помещениях. Светильник оснащен LED лампой мощностью 5 Вт, идеально подходящий для освещения небольших помещений площадью до 3 кв.м. Теплый цвет свечения создаст атмосферу уюта и комфорта. Со степенью защиты IP65, светильник защищен от влаги и пыли, что делает его идеальным для использования в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната или кухня. Лаконичный и сдержанный стиль светильника Рокс Малони подчеркнет утонченность и элегантность окружающей обстановки, гармонично впишется в любые пространства: от гостиниц и кафе до домашних интерьеров.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Глубина68 мм
- Высота200 мм
- Мощность5 Вт
- ЦокольLED
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки210 мм
- Высота упаковки85 мм
- Глубина упаковки210 мм
- Вес упаковки0.95 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Габариты упаковки для логистики210*210*85
- Изделия стопируютсяНет