Бархатистая, приятная на ощупь ткань дарит непередаваемое ощущение уюта и тепла
Преимущества
Высокая износостойкостьДолговечная и устойчивая к пилингу
Не подвержена деформацииНе сминается, хорошо держит форму
Простота уходаСтойкая к загрязнениям, водоотталкивающая, не электризуется
Характеристики
Износостойкость:35 000 - 50 000 циклов
Плотность:496-520 г/кв.м
Ширина:140 - 145 см
Как ухаживать за тканью Искусственная замша
В случае жирного или масляного пятна подойдет сухая чистка, так как вода способствует увеличению пятна;
Пятна от ручки или фломастера есть вероятность удалить с помощью скипидарного масла;
Остальные незначительные загрязнения можно удалить, нанеся на пятно теплый мыльный раствор и слегка потереть губкой по направлению ворса. После этого раствор смыть прохладной водой, затем нужно промокнуть влажное место сухой пушистой тряпкой, чтобы впитать остатки жидкости;
Специальные средства для очистки замши помогут справиться с сильными загрязнениями;
Если ворс ткани потерял свой первоначальный вид, необходимо тщательно просушить ткань, а затем «расчесать» щеткой;
Химическая чистка нежелательна, так как искусственная замша может испортиться;
При машинной стирке используется деликатный режим и температура не выше 40 градусов (рекомендуемая – 30 градусов);
Предпочтительнее ручная стирка в мыльном растворе;
Сушка осуществляется на ровной горизонтальной поверхности. После полного высыхания ворсинки замши необходимо разровнять.