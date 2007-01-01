Искусственная замша

Бархатистая, приятная на ощупь ткань дарит непередаваемое ощущение уюта и тепла

Преимущества

  • Высокая износостойкостьДолговечная и устойчивая к пилингу
  • Не подвержена деформацииНе сминается, хорошо держит форму
  • Простота уходаСтойкая к загрязнениям, водоотталкивающая, не электризуется

Характеристики

  • Износостойкость:35 000 - 50 000 циклов
  • Плотность:496-520 г/кв.м
  • Ширина:140 - 145 см

Как ухаживать за тканью Искусственная замша

  • В случае жирного или масляного пятна подойдет сухая чистка, так как вода способствует увеличению пятна;
  • Пятна от ручки или фломастера есть вероятность удалить с помощью скипидарного масла;
  • Остальные незначительные загрязнения можно удалить, нанеся на пятно теплый мыльный раствор и слегка потереть губкой по направлению ворса. После этого раствор смыть прохладной водой, затем нужно промокнуть влажное место сухой пушистой тряпкой, чтобы впитать остатки жидкости;
  • Специальные средства для очистки замши помогут справиться с сильными загрязнениями;
  • Если ворс ткани потерял свой первоначальный вид, необходимо тщательно просушить ткань, а затем «расчесать» щеткой;
  • Химическая чистка нежелательна, так как искусственная замша может испортиться;
  • При машинной стирке используется деликатный режим и температура не выше 40 градусов (рекомендуемая – 30 градусов);
  • Предпочтительнее ручная стирка в мыльном растворе;
  • Сушка осуществляется на ровной горизонтальной поверхности. После полного высыхания ворсинки замши необходимо разровнять.

Где применяется ткань Искусственная замша

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