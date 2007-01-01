Компания ChiеdoCover свыше десяти лет является признанным поставщиком разнообразной текстильной продукции (чехлов, украшений, скатертей и др.) для оснащения ресторанов и кафе. Сегодня наряду с текстилем мы производим мебель для кафе и ресторанов.
Наша фирма является производителем всего ассортимента предлагаемых товаров. Это позволяет нам предлагать свою мебель и текстиль для комплексного оснащения ресторанов и кафе по низким ценам и с неизменно высоким качеством.
Благодаря отсутствию посредников наша команда организовала мониторинг всех этапов производства и продажи и несет ответственность за каждый экземпляр своей продукции.
Наша компания давно сотрудничает с кафе и ресторанами всех регионов России и других стран - мы отлично изучили спрос на этом рынке и являемся экспертами в вопросах оформления банкетных залов.
Мы производим мебель, предназначенную для разных категорий кафе и ресторанов. В своей работе мы используем сырье отечественного производства и предоставляем длительную гарантию на продукцию. Так, например, срок службы наших стульев на металлопрофиле составляет 5 лет.
Наши заказчики получают бесплатные консультации при создании элитного интерьера в классическом стиле или стиле модерн, при комплексном оснащении ресторана или кафе.
Будьте уверены – ваше заведение станет более привлекательными для самых искушенных гостей. Роль мебели и текстиля в создании уютной атмосферы сложно переоценить.
Обращайтесь к нам, чтобы повысить уровень сервиса, комфорта и востребованность вашего заведения.
Сделав выбор в пользу нашей компании, вы станете обладателем:
Вы можете сделать заказ мебели в комплекте с текстилем в любом сочетании, соответствующем интерьеру вашего заведения и вашим предпочтениям!