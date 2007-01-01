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              Мебель для кафе и ресторанов

              Компания ChiеdoCover свыше десяти лет является признанным поставщиком разнообразной текстильной продукции (чехлов, украшений, скатертей и др.) для оснащения ресторанов и кафе. Сегодня наряду с текстилем мы производим мебель для кафе и ресторанов.

              Наша фирма является производителем всего ассортимента предлагаемых товаров. Это позволяет нам предлагать свою мебель и текстиль для комплексного оснащения ресторанов и кафе по низким ценам и с неизменно высоким качеством.

              Благодаря отсутствию посредников наша команда организовала мониторинг всех этапов производства и продажи и несет ответственность за каждый экземпляр своей продукции.


              Преимущества покупки мебели для кафе и ресторанов в нашей компании:

              • бесплатный образец стула клиентам из всех регионов РФ и стран СНГ;
              • частичная оплата - мы рассматриваем возможность внесения заказчиком 70% стоимости товара. Если сумма заказа превышает 100 тыс. руб., возможна рассрочка платежа.·
              • предоставление полного пакета документов по сделке
              • сотрудничество не только с организациями и предпринимателями, но и с частными лицами
              • гарантия возврата в случае обнаружения у товара несоответствия заявленным характеристикам.

              Плюсы комплексных закупок мебели и текстиля

              Наша компания давно сотрудничает с кафе и ресторанами всех регионов России и других стран - мы отлично изучили спрос на этом рынке и являемся экспертами в вопросах оформления банкетных залов.

              Мы производим мебель, предназначенную для разных категорий кафе и ресторанов. В своей работе мы используем сырье отечественного производства и предоставляем длительную гарантию на продукцию. Так, например, срок службы наших стульев на металлопрофиле составляет 5 лет.

              Наши заказчики получают бесплатные консультации при создании элитного интерьера в классическом стиле или стиле модерн, при комплексном оснащении ресторана или кафе.

              Будьте уверены – ваше заведение станет более привлекательными для самых искушенных гостей. Роль мебели и текстиля в создании уютной атмосферы сложно переоценить.

              Обращайтесь к нам, чтобы повысить уровень сервиса, комфорта и востребованность вашего заведения.


              Сделав выбор в пользу нашей компании, вы станете обладателем:

              • практичной и изысканной мебели
              • фирменного износостойкого текстиля, простого в уходе
              • отличного варианта оформления зала любой площади

              Вы можете сделать заказ мебели в комплекте с текстилем в любом сочетании, соответствующем интерьеру вашего заведения и вашим предпочтениям!

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