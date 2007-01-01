Стул Eames за 1990 руб.


Акция распространяется только на стулья со склада в г. Киров. Количество ограничено.

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