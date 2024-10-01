Характеристики товара
Описание
Бокал «Маргарита-Бистро» – стильный коктейльный фужер. У него классическая для такой серии форма — мягкие линии и широкая чаша делают бокал оригинальным, а несколько ярусов добавляют форме чаши особого очарования. При этом у фужера длинная ножка, выполненная из прочного стекла.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота165 мм
- Диаметр114 мм
- Вес0.216 кг
- Объем0.25 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт