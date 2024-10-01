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Бокал для маргариты «Маргарита-Бистро» - фото 1

Бокал для маргариты «Маргарита-Бистро»

Артикул: CH-064-042
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал «Маргарита-Бистро» – стильный коктейльный фужер. У него классическая для такой серии форма — мягкие линии и широкая чаша делают бокал оригинальным, а несколько ярусов добавляют форме чаши особого очарования. При этом у фужера длинная ножка, выполненная из прочного стекла.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота165 мм
  • Диаметр114 мм
  • Вес0.216 кг
  • Объем0.25 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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