Характеристики товара
Описание
Коктейльная рюмка «Энотека» напоминает бокал для мартини. У нее характерная форма конуса, который имеет существенное расширение. Ножка тонкая и длинная. Для производства стильной посуды производитель выбирает прозрачное стекло.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота174 мм
- Диаметр113 мм
- Вес0.210 кг
- Объем0.215 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт