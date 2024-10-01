Товар в корзине. Перейти
Коктейльная рюмка «Энотека» - фото 1

Коктейльная рюмка «Энотека»

Артикул: CH-064-036
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Коктейльная рюмка «Саваж»
Фотография товара Коктейльная рюмка «Саваж» от компании ChiedoCover.
Следующий Бокал для маргариты «Маргарита-Бистро»
Фотография товара Бокал для маргариты «Маргарита-Бистро» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Коктейльная рюмка «Энотека» напоминает бокал для мартини. У нее характерная форма конуса, который имеет существенное расширение. Ножка тонкая и длинная. Для производства стильной посуды производитель выбирает прозрачное стекло.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота174 мм
  • Диаметр113 мм
  • Вес0.210 кг
  • Объем0.215 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Энотека», 0.42л, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Энотека», 0.42л

11
В наличии 7998 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Селест», 0.35л, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Селест», 0.35л

12
В наличии 33707 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива «Паб», 0,55л, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Паб», 0,55л

13
В наличии 6090 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива «Касабланка», 0.475л, произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Касабланка», 0.475л

5
В наличии 2400 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Харрикейн «Бистро», произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Харрикейн «Бистро»

11
В наличии 1200 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Шампанское-блюдце «Бистро», произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Шампанское-блюдце «Бистро»

9
В наличии 1692 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Амбер», произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Амбер»

10
В наличии 1440 шт.

Другие товары из раздела бокалы для мартини

Распродажа
Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Таймлесс», 0.23л, произведённого компанией ChiedoCover
от35023
450 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Таймлесс», 0.23л

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Бола», произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Бола»

6
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Каберне», 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от900
Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Каберне», 0,3л

6
В наличии 324 шт.
Распродажа
Фотография товара Коктейльная рюмка «Новеченто Либерти», 0,235л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Новеченто Либерти», 0,235л, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Новеченто Либерти», 0,235л

9
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Селект», 0,24л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1405
1 190 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Селект», 0,24л

6
В наличии 33 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Ательер», 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0108
1 090 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Ательер», 0,3л

6
В наличии 84 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Мондо», 0,18л, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Мондо», 0,18л

13
В наличии 98 шт.
Распродажа
Фотография товара Коктейльная рюмка «Эссеншл», 0,21л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Эссеншл», 0,21л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2603
1 290 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Эссеншл», 0,21л

12
В наличии 54 шт.
Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Симетри», 0,21л, произведённого компанией ChiedoCover
от900
Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Симетри», 0,21л

6
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Ситейшн», 0,133л, произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Ситейшн», 0,133л

11
В наличии

Товар в корзине

Коктейльная рюмка «Энотека»
Коктейльная рюмка «Энотека»
от 200
210 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Энотека», 0.42л, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Энотека», 0.42л

11
В наличии 7998 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Селест», 0.35л, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Селест», 0.35л

12
В наличии 33707 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива «Паб», 0,55л, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Паб», 0,55л

13
В наличии 6090 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива «Касабланка», 0.475л, произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Касабланка», 0.475л

5
В наличии 2400 шт.