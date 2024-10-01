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Бумагодержатель с крышкой Comfort gold, золото-сатин - фото 1Бумагодержатель с крышкой Comfort gold, золото-сатин - фото 2Бумагодержатель с крышкой Comfort gold, золото-сатин - фото 3

Бумагодержатель с крышкой Comfort gold, золото-сатин

Артикул: CH-068-140
9 оценок
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Фотография товара Бумагодержатель с крышкой Fixsen trend gold от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Бумагодержатель с крышкой для ванной комнаты СOMFORT GOLD — это современный аксессуар в цвете матовое золото. Который подойдет для любителей расставлять акценты и делать контрасты в интерьере. Аксессуары выполнены из прочных материалов. Внешнее покрытие защищает изделия от изнашивания и при должном уходе сохраняет безупречный вид на весь период использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина150 мм
  • Глубина50 мм
  • Высота130 мм
  • Вес0,4 кг
  • Материалсталь
  • Цветзолотой

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Бумагодержатель с крышкой Comfort gold, золото-сатин
Бумагодержатель с крышкой Comfort gold, золото-сатин
от 2 490
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