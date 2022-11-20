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Зеркало в золотой оправе - фото 1

Зеркало в золотой оправе

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина40 мм
  • Вес27,6 кг

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