Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина630/720 мм
- Глубина40 мм
- Высота990/1100 мм
- Материалдерево, стекло, пенополиуретан
- Цветбелый, золотой
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