Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина910 мм
- Глубина25 мм
- Высота1210 мм
- МатериалМДФ, дерево, стекло
- Цветголубой, синий, золотой
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