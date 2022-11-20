Характеристики товара
Описание
Зеркало в багете .
Настенное зеркало в багете Франческо великолепно украсит Вашу квартиру или коттедж. А вогнутый багетный профиль – это классический профиль рамы для зеркала, подчеркивающий перспективу изображения.
Лучшими и самыми красивыми зеркалами на нашем сайте считаются все же «венецианские зеркала». Они имеют роскошное обрамление, изящны, неповторимы, как и несколько веков назад. Венецианские зеркала служат и сегодня изысканной частью интерьера богатой гостиной.
Основные характеристики
- Ширина700/900 мм
- Глубина87 мм
- Высота1000/1200 мм
- Материалдерево, стекло, пенополиуретан
- Цветзолотой