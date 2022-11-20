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Зеркало в раме Франческо neopolitan gold - фото 1Зеркало в раме Франческо neopolitan gold - фото 2

Зеркало в раме Франческо neopolitan gold

Артикул: CH-048-744
34 оценки
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Зеркало в стеклянной раме Маркус

Характеристики товара

Описание

Зеркало в багете .

Настенное зеркало в багете Франческо великолепно украсит Вашу квартиру или коттедж. А вогнутый багетный профиль – это классический профиль рамы для зеркала, подчеркивающий перспективу изображения.

Лучшими и самыми красивыми зеркалами на нашем сайте считаются все же «венецианские зеркала». Они имеют роскошное обрамление, изящны, неповторимы, как и несколько веков назад. Венецианские зеркала служат и сегодня изысканной частью интерьера богатой гостиной.

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Основные характеристики

  • Ширина700/900 мм
  • Глубина87 мм
  • Высота1000/1200 мм
  • Материалдерево, стекло, пенополиуретан
  • Цветзолотой

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