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Декантер,1,55л - фото 1

Декантер,1,55л

Артикул: CH-065-692
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина215 мм
  • Высота335 мм
  • Диаметр70 мм
  • Вес0.605 кг
  • Объем1.55 л
  • МатериалСтекло хрустальное
  • Цветпрозрачный

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