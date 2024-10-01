Товар в корзине. Перейти
Декантер «Вини», 1,5л - фото 1

Декантер «Вини», 1,5л

Артикул: CH-065-697
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Декантер «Карафс», хрустальное стекло 0,75л
Фотография товара Декантер «Карафс», хрустальное стекло 0,75л от компании ChiedoCover.
Следующий Декантер кофеварка, стекло
Фотография товара Декантер кофеварка, стекло от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота241 мм
  • Диаметр210 мм
  • Вес1.316 кг
  • Объем1.5 л
  • МатериалСтекло хрустальное
  • Цветпрозрачный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива «Паб» , произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Паб»

11
В наличии 6013 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Энотека», 0,59л, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Энотека», 0,59л

6
В наличии 2454 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе»

8
В наличии 280 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Классик», 0,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Классик», 0,25л

8
В наличии 38 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал-флюте «Макассар», 0,17л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал-флюте «Макассар», 0,17л, произведённого компанией ChiedoCover
от8308
900 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Макассар», 0,17л

7
В наличии 432 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Шампанское-блюдце «Биг топ», произведённого компанией ChiedoCover
от55010
610 ₽Оптовая цена

Шампанское-блюдце «Биг топ»

7
В наличии 216 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для горячих напитков двойные стенки, 0,175л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков двойные стенки, 0,175л, произведённого компанией ChiedoCover
от3808
410 ₽Оптовая цена

Бокал для горячих напитков двойные стенки, 0,175л

11
В наличии 192 шт.

Другие товары из раздела декантеры

Распродажа
Фотография товара Декантер «Вин», стекло 1,1л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Декантер «Вин», стекло 1,1л, произведённого компанией ChiedoCover
от62013
710 ₽Оптовая цена

Декантер «Вин», стекло 1,1л

13
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Декантер «Вин», стекло 0,25л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Декантер «Вин», стекло 0,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Декантер «Вин», стекло 0,25л

6
В наличии 32 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Декантер «Сублим», 2л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2507
3 490 ₽Оптовая цена

Декантер «Сублим», 2л

6
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Декантер «Макарон», стекло 2л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Декантер «Макарон», стекло 2л, произведённого компанией ChiedoCover
от7 9709
8 690 ₽Оптовая цена

Декантер «Макарон», стекло 2л

5
В наличии 8 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Декантер «Карафс», 1,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6605
2 790 ₽

Декантер «Карафс», 1,5л

8
В наличии 102 шт.
Распродажа
Фотография товара Декантер «Оупэн ап», 1,4л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Декантер «Оупэн ап», 1,4л , произведённого компанией ChiedoCover
от4 3208
4 690 ₽

Декантер «Оупэн ап», 1,4л

7
В наличии 60 шт.
Распродажа
Фотография товара Декантер «Карафс», стекло хрустальное 1,5л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Декантер «Карафс», стекло хрустальное 1,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от8 1109
8 890 ₽

Декантер «Карафс», стекло хрустальное 1,5л

5
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Декантер «Карафс», хрустальное стекло 1л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Декантер «Карафс», хрустальное стекло 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от8 5109
9 290 ₽

Декантер «Карафс», хрустальное стекло 1л

15
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Декантер, 1,4л, произведённого компанией ChiedoCover
от15 0303
15 390 ₽

Декантер, 1,4л

9
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Декантер,1,55л, произведённого компанией ChiedoCover
от17 8909
19 600 ₽

Декантер,1,55л

8
В наличии 130 шт.

Товар в корзине

Декантер «Вини», 1,5л
Декантер «Вини», 1,5л
от 3 120
3 390 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива «Паб» , произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Паб»

11
В наличии 6013 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Энотека», 0,59л, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Энотека», 0,59л

6
В наличии 2454 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе»

8
В наличии 280 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Классик», 0,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Классик», 0,25л

8
В наличии 38 шт.