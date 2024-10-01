Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина40 мм
- Вес0.634 кг
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Вилка кухонная «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный
Мусат, сталь, полипропилен, 250мм
Салатник «Млечный путь» фарфор 0,6 л, черный, белый
Салатник «Эггшелл» фарфор, белый
Нож для рыбы «Оливия» сталь нержавеющая
Лопатка изогнутая, сталь нержавеющая
Миска с крышкой полипропилен 3,7л
Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала, высота 22мм
Блюдо «Кунстверк», прямоугольное, ширина 245мм
Чашка бульонная «Симплисити Вайт» 475мл, фарфор
Держатель магнитный для ножей «Проотель»
Держатель магнитный для ножей, сталь нержавеющая
Держатель магнитный для ножей
Держатель магнитный для ножей, длина 450
Подставка для ножей, сталь
Подставка для ножей
Держатель магнитный для ножей, пластик, металл
Вилка кухонная «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный
Мусат, сталь, полипропилен, 250мм
Салатник «Млечный путь» фарфор 0,6 л, черный, белый
Салатник «Эггшелл» фарфор, белый