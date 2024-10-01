Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота240 мм
- Диаметр120 мм
- Вес1,5 кг
- Материалсталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тарелка пирожковая «Ресторан»
Нож кухонный для сыра две ручки сталь, пластик
Топорик для рубки, сталь, дерево
Вилка для рыбы «Анзо» сталь нержавеющая
Нож кухонный универсальный «Проотель»
Противень перфорированная, алюминий , металлический
Блюдо для улиток «Бель Кузин»
Мензурка 250 мл, стекло, прозрачная
Блюдо сервировочное круглое «Проотель», диаметр 350мм
Линейка барная «Апероль - Чинзано»
Держатель магнитный для ножей «Проотель»
Держатель магнитный для ножей «Проотель», длина 600мм
Держатель магнитный для ножей «Проотель», длина 450мм
Держатель магнитный для ножей, сталь нержавеющая
Держатель магнитный для ножей
Держатель магнитный для ножей, длина 450
Держатель магнитный для ножей, пластик, металл