Товар в корзине. Перейти
Подставка для ножей, сталь - фото 1

Подставка для ножей, сталь

Артикул: CH-058-911
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пробка для шампанского нейлон, черный
Фотография товара Пробка для шампанского нейлон, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Подставка для ножей
Фотография товара Подставка для ножей от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота240 мм
  • Диаметр120 мм
  • Вес1,5 кг
  • Материалсталь

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Тарелка пирожковая «Ресторан» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Ресторан», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Ресторан»

13
В наличии 984 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный для сыра две ручки сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 700

Нож кухонный для сыра две ручки сталь, пластик

15
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Топорик для рубки, сталь, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 860

Топорик для рубки, сталь, дерево

9
В наличии 21 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Анзо» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Анзо» сталь нержавеющая

12
В наличии 235 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный универсальный «Проотель», произведённого компанией ChiedoCover
от980

Нож кухонный универсальный «Проотель»

5
В наличии 216 шт.
Настоящее фото товара Противень перфорированная, алюминий , металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от8 040

Противень перфорированная, алюминий , металлический

15
В наличии 60 шт.
Фотография товара Блюдо для улиток «Бель Кузин» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для улиток «Бель Кузин», произведённого компанией ChiedoCover
от3 040
Оптовая цена

Блюдо для улиток «Бель Кузин»

14
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Мензурка 250 мл, стекло, прозрачная, произведённого компанией ChiedoCover
от500

Мензурка 250 мл, стекло, прозрачная

10
В наличии 600 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное круглое «Проотель», диаметр 350мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 280
Оптовая цена

Блюдо сервировочное круглое «Проотель», диаметр 350мм

7
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Апероль - Чинзано», произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Апероль - Чинзано»

12
В наличии 11 шт.

Другие товары из раздела магнитные держатели и подставки для ножей

Настоящее фото товара Держатель магнитный для ножей «Проотель», произведённого компанией ChiedoCover
от750

Держатель магнитный для ножей «Проотель»

9
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Держатель магнитный для ножей «Проотель», длина 600мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 330

Держатель магнитный для ножей «Проотель», длина 600мм

5
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Держатель магнитный для ножей «Проотель», длина 450мм, произведённого компанией ChiedoCover
от910

Держатель магнитный для ножей «Проотель», длина 450мм

13
В наличии
Настоящее фото товара Держатель магнитный для ножей, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Держатель магнитный для ножей, сталь нержавеющая

13
В наличии
Настоящее фото товара Держатель магнитный для ножей, произведённого компанией ChiedoCover
от2 960

Держатель магнитный для ножей

11
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Держатель магнитный для ножей, длина 450, произведённого компанией ChiedoCover
от4 440

Держатель магнитный для ножей, длина 450

7
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Держатель магнитный для ножей, пластик, металл, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090

Держатель магнитный для ножей, пластик, металл

11
В наличии

Товар в корзине

Подставка для ножей, сталь
Подставка для ножей, сталь
от 6 080
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Тарелка пирожковая «Ресторан» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Ресторан», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Ресторан»

13
В наличии 984 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный для сыра две ручки сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 700

Нож кухонный для сыра две ручки сталь, пластик

15
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Топорик для рубки, сталь, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 860

Топорик для рубки, сталь, дерево

9
В наличии 21 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Анзо» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Анзо» сталь нержавеющая

12
В наличии 235 шт.