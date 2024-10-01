Товар в корзине. Перейти
Держатель запасного рулона Comfort gold, золото - сатин - фото 1Держатель запасного рулона Comfort gold, золото - сатин - фото 2

Держатель запасного рулона Comfort gold, золото - сатин

Артикул: CH-068-142
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бумагодержатель без крышки Fixsen trend gold
Фотография товара Бумагодержатель без крышки Fixsen trend gold от компании ChiedoCover.
Следующий Бумагодержатель с крышкой Fixsen trend gold
Фотография товара Бумагодержатель с крышкой Fixsen trend gold от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Держатель запасного рулона для ванной комнаты — это современный аксессуар в цвете матовое золото. Который подойдет для любителей расставлять акценты и делать контрасты в интерьере. Аксессуары выполнены из прочных материалов. Внешнее покрытие защищает изделия от изнашивания и при должном уходе сохраняет безупречный вид на весь период использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина150 мм
  • Глубина80 мм
  • Высота50 мм
  • Вес0,220 кг
  • Материалсталь
  • Цветзолотой

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Товар в корзине

Держатель запасного рулона Comfort gold, золото - сатин
Держатель запасного рулона Comfort gold, золото - сатин
от 1 490
В корзине

С этим товаром покупают