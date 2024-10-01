Характеристики товара
Описание
Держатель запасного рулона для ванной комнаты — это современный аксессуар в цвете матовое золото. Который подойдет для любителей расставлять акценты и делать контрасты в интерьере. Аксессуары выполнены из прочных материалов. Внешнее покрытие защищает изделия от изнашивания и при должном уходе сохраняет безупречный вид на весь период использования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина150 мм
- Глубина80 мм
- Высота50 мм
- Вес0,220 кг
- Материалсталь
- Цветзолотой