Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван кровать Calvin, произведённого компанией ChiedoCover
Диван кровать Calvin
9 оценок
16 090
Товар в корзине. Перейти
Диван кровать Calvin - фото 1Диван кровать Calvin - фото 2Диван кровать Calvin - фото 3Диван кровать Calvin - фото 4Диван кровать Calvin - фото 5
NEW

Диван кровать Calvin

Артикул: CH-079-972
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина1950 мм
  • Ширина770 мм
  • Высота720 мм
  • Глубина сиденья660 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван-кровать Алькор, с подлокотниками
Фотография товара Диван-кровать Алькор, с подлокотниками от компании ChiedoCover.
Следующий Диван прямой Савит, синий
Фотография товара Диван прямой Савит, синий от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Прямой диван-кровать Calvin с ящиком — это раскладной диван, который сочетает в себе элегантный дизайн и практичность. Встроенный ящик для хранения позволит с легкостью организовать пространство, а раскладной механизм евро книжка превратит диван в удобное спальное место.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1950 мм
  • Ширина770 мм
  • Высота720 мм
  • Глубина сиденья660 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Высота спинки360 мм
  • Длина спального места1950 мм
  • Ширина спального места1300 мм
  • Максимальная нагрузка90 кг
  • Материал каркасаЛДСП, фанера, ДВП
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Товар в корзине

Диван кровать Calvin
Диван кровать Calvin
16 090
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности