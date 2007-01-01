Характеристики товара
Описание
Прямой диван-кровать Calvin с ящиком — это раскладной диван, который сочетает в себе элегантный дизайн и практичность. Встроенный ящик для хранения позволит с легкостью организовать пространство, а раскладной механизм евро книжка превратит диван в удобное спальное место.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1950 мм
- Ширина770 мм
- Высота720 мм
- Глубина сиденья660 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Высота спинки360 мм
- Длина спального места1950 мм
- Ширина спального места1300 мм
- Максимальная нагрузка90 кг
- Материал каркасаЛДСП, фанера, ДВП
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет