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Дуршлаг, сталь нержавеющая, 33 см, металлическая - фото 1Дуршлаг, сталь нержавеющая, 33 см, металлическая - фото 2

Дуршлаг, сталь нержавеющая, 33 см, металлическая

Артикул: CH-058-856
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина330 мм
  • Высота130 мм
  • Диаметр280 мм
  • Вес0,528 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

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