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Крышка для гастроемкости с ручками GN 1/2, поликарбонат - фото 1

Крышка для гастроемкости с ручками GN 1/2, поликарбонат

Артикул: CH-058-025
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина325 мм
  • Глубина265 мм
  • Вес0.282 кг
  • Материалполикарбонат
  • Цветпрозрачный

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