Характеристики товара
Описание
Комфортабельное широкое кресло с деревянными подлокотниками из массива с неповторимыми изгибами украсит Ваш интерьер.
Материал каркаса натуральное дерево (береза) тонировка (береза выбеленная с перламутровым эффектом)
Материал сиденье полиуретан высокой плотности обивка кожа натуральная ( цвет бежевый)
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Ширина850 мм
- Глубина1020 мм
- Материал каркасабереза
- Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)
- Обивкакожа натуральная
- Цветбежевый