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Кресло Ашер

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Характеристики товара

Описание

Комфортабельное широкое кресло с деревянными подлокотниками из массива с неповторимыми изгибами украсит Ваш интерьер.
Материал каркаса натуральное дерево (береза) тонировка (береза выбеленная с перламутровым эффектом)
Материал сиденье полиуретан высокой плотности обивка кожа натуральная ( цвет бежевый)

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Ширина850 мм
  • Глубина1020 мм
  • Материал каркасабереза
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)
  • Обивкакожа натуральная
  • Цветбежевый

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