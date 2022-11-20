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Стул-кресло Nemo

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 71.5 см

Глубина: 79 см

Высота: 70 см


В упаковке 1 шт
Вес 11 кг
Объем 0,46

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Популярные варианты обивки

Стул-кресло Nemo - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул-кресло Nemo - обивка в цвете 0909
Стул-кресло Nemo - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул-кресло Nemo - обивка в цвете LilacLilac
Стул-кресло Nemo - обивка в цвете WhiteWhite
Стул-кресло Nemo - обивка в цвете CreamCream
Стул-кресло Nemo - обивка в цвете 666666
Стул-кресло Nemo - обивка в цвете 0404
Стул-кресло Nemo - обивка в цвете ecruecru
Стул-кресло Nemo - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул-кресло Nemo - обивка в цвете 1414
Стул-кресло Nemo - обивка в цвете 88
Стул-кресло Nemo - обивка в цвете 4141
Стул-кресло Nemo - обивка в цвете 2626
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