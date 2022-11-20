Характеристики товара
Описание
Ширина: 71.5 см
Глубина: 79 см
Высота: 70 см
В упаковке 1 шт
Вес 11 кг
Объем 0,46
Ширина: 71.5 см
Глубина: 79 см
Высота: 70 см
В упаковке 1 шт
Вес 11 кг
Объем 0,46
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Кресло Филадельфия синий
Кресло Филадельфия хаки
Покрывало 220-52
Покрывало 220-53
Покрывало PMO-37
Чехол 02 бархат
Чехол 01 белый бархат
Подсветка Renoir бронза
Стол консольный Хельга 3