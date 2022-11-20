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Стул Алфео

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина540 мм
  • Длина620 мм
  • Вес8.5 кг
  • Размер упаковки2шт/1кор см

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