Характеристики товара
Описание
Двуспальная круглая кровать имеет декоративные элементы из массива и впишется в любой интерьер. Для матраса 220 см. (есть модификация для матраса 240 см )
Требуется сборка.
Материал каркаса натуральное дерево (береза)
тонировка (береза выбеленная с эффектом)
отделка основания (эмаль белая глянцевая)
Материал спинка полиуретан высокой плотности
обивка ткань износостойкая Relax 01(белая)
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина2550 мм
- Глубина2550 мм
- Материал каркасадерево