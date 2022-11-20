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Кровать круглая «Арро»

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Стул Фьорд

Характеристики товара

Описание

Двуспальная круглая кровать имеет декоративные элементы из массива и впишется в любой интерьер. Для матраса 220 см. (есть модификация для матраса 240 см )

Требуется сборка.
Материал каркаса натуральное дерево (береза)
тонировка (береза выбеленная с эффектом)
отделка основания (эмаль белая глянцевая)
Материал спинка полиуретан высокой плотности
обивка ткань износостойкая Relax 01(белая)

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина2550 мм
  • Глубина2550 мм
  • Материал каркасадерево

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