Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с пюпитром, белый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с пюпитром, белый, хром
8 оценок
39 290
Товар в корзине. Перейти
Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с пюпитром, белый, хром - фото 1Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с пюпитром, белый, хром - фото 2Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с пюпитром, белый, хром - фото 3Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с пюпитром, белый, хром - фото 4Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с пюпитром, белый, хром - фото 5

Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с пюпитром, белый, хром

Артикул: CH-076-292
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1002/1028 мм
  • Цветбелый, хромированный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло кассира Ревайнд с закрытыми подлокотниками, серый, хром
Фотография товара Кресло кассира Ревайнд с закрытыми подлокотниками, серый, хром от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный Либерти черный
Фотография товара Стул барный Либерти черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло для общественных помещений различного профиля (учебные заведения, зоны ожидания и приема, конференц-залы офисы и другие).

Практичное и долговечное - нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта во время эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить).

Эргономичное - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.

Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.

Сидение и спинка визуально воспринимаются как монолитная деталь. Выполнены из полипропилена. Сидение имеет приливы, которые охватывают задние опоры каркаса и смыкается со спинкой. Спинка перфорированная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1002/1028 мм
  • Цветбелый, хромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла кассира

Настоящее фото товара Кресло кассира Ревайнд с подлокотниками, черный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
24 390
Оптовая цена

Кресло кассира Ревайнд с подлокотниками, черный, хром

6
Настоящее фото товара Кресло кассира Ревайнд с закрытыми подлокотниками, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
Оптовая цена

Кресло кассира Ревайнд с закрытыми подлокотниками, белый, черный

7
Настоящее фото товара Кресло кассира Ревайнд с закрытыми подлокотниками, белый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена

Кресло кассира Ревайнд с закрытыми подлокотниками, белый, хром

10
Настоящее фото товара Кресло кассира Ревайнд с пюпитром, белый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
37 290
Оптовая цена

Кресло кассира Ревайнд с пюпитром, белый, хром

14
Фотография товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с подлокотниками, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с подлокотниками, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
24 990
Оптовая цена

Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с подлокотниками, белый, черный

12
Фотография товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
27 890
Оптовая цена

Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, белый, черный

6
Фотография товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, серый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, серый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
29 190
Оптовая цена

Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, серый, хром

5
Фотография товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, черный, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, черный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
29 190
Оптовая цена

Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, черный, хром

6
Фотография товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем и спинкой, с подлокотниками, черный, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем и спинкой, с подлокотниками, черный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
27 990
Оптовая цена

Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем и спинкой, с подлокотниками, черный, хром

6
Фотография товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем и спинкой, с пюпитром, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем и спинкой, с пюпитром, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
39 690
Оптовая цена

Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем и спинкой, с пюпитром, белый, черный

13

Товар в корзине

Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с пюпитром, белый, хром
Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с пюпитром, белый, хром
39 290
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности