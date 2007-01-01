Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло кассира Ревайнд с подлокотниками, черный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло кассира Ревайнд с подлокотниками, черный, хром
6 оценок
24 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло кассира Ревайнд с подлокотниками, черный, хром - фото 1

Кресло кассира Ревайнд с подлокотниками, черный, хром

Артикул: CH-076-164
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1002/1028 мм
  • Цветчерный, хромированный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло кассира Ревайнд с подлокотниками, серый, хром
Фотография товара Кресло кассира Ревайнд с подлокотниками, серый, хром от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло кассира Ревайнд с закрытыми подлокотниками, белый, черный
Фотография товара Кресло кассира Ревайнд с закрытыми подлокотниками, белый, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло для общественных помещений различного профиля (учебные заведения, зоны ожидания и приема, конференц-залы офисы и другие).

Практичное и долговечное - нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта во время эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить).

Эргономичное - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.

Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.

Сидение и спинка визуально воспринимаются как монолитная деталь. Выполнены из полипропилена. Сидение имеет приливы, которые охватывают задние опоры каркаса и смыкается со спинкой. Спинка перфорированная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1002/1028 мм
  • Цветчерный, хромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла кассира

Настоящее фото товара Кресло кассира Ревайнд с закрытыми подлокотниками, черный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена

Кресло кассира Ревайнд с закрытыми подлокотниками, черный, хром

13
Настоящее фото товара Кресло кассира Ревайнд с пюпитром, белый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
37 290
Оптовая цена

Кресло кассира Ревайнд с пюпитром, белый, хром

14
Фотография товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
24 490
Оптовая цена

Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, серый, черный

6
Фотография товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с подлокотниками, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с подлокотниками, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
24 990
Оптовая цена

Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с подлокотниками, серый, черный

5
Фотография товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, черный, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, черный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
29 190
Оптовая цена

Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с закрытыми подлокотниками, черный, хром

6
Фотография товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с пюпитром, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с пюпитром, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
37 990
Оптовая цена

Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с пюпитром, серый, черный

12
Фотография товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с пюпитром, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с пюпитром, черный, произведённого компанией ChiedoCover
37 990
Оптовая цена

Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем, с пюпитром, черный

14
Фотография товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем и спинкой, с закрытыми подлокотниками, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем и спинкой, с закрытыми подлокотниками, черный, произведённого компанией ChiedoCover
29 590
Оптовая цена

Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем и спинкой, с закрытыми подлокотниками, черный

10
Фотография товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем и спинкой, с пюпитром, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем и спинкой, с пюпитром, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
39 690
Оптовая цена

Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем и спинкой, с пюпитром, белый, черный

13
Фотография товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем и спинкой, с пюпитром, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем и спинкой, с пюпитром, черный, произведённого компанией ChiedoCover
39 690
Оптовая цена

Кресло кассира Ревайнд с мягким сиденьем и спинкой, с пюпитром, черный

7

Товар в корзине

Кресло кассира Ревайнд с подлокотниками, черный, хром
Кресло кассира Ревайнд с подлокотниками, черный, хром
24 390
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности