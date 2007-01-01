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Кресло кассира Wind с подлокотниками, белый, хром - фото 1
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Кресло кассира Wind с подлокотниками, белый, хром

Артикул: CH-076-162
11 оценок
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Фотография товара Кресло кассира Wind с подлокотниками, черный от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло кассира Wind с подлокотниками, серый, хром от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло для общественных помещений различного профиля (учебные заведения, зоны ожидания и приема, конференц-залы офисы и другие).

Практичное и долговечное - нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта во время эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить).

Эргономичное - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.

Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.

Сидение и спинка визуально воспринимаются как монолитная деталь. Выполнены из полипропилена. Сидение имеет приливы, которые охватывают задние опоры каркаса и смыкается со спинкой. Спинка перфорированная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1002/1028 мм
  • Цветбелый, хромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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