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Настоящее фото товара Кресло пластиковое Net Lounge, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло пластиковое Net Lounge, горчичный
5 оценок
15 990
Товар в корзине. Перейти
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Кресло пластиковое Net Lounge, горчичный

Артикул: CH-052-549
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота985 мм
  • Высота до сиденья405 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло выполнено из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолокном), который является нетоксичным, антистатическим и 100% перерабатываемым материалом.
Матовая отделка с перфорированным сетчатым рисунком.
Нескользящие накладки на ножках.
В конструкции предусмотрены зажимы для полотенец.
Возможность штабелирования.

Количесво штук в упаковке: 4
Объем упаковки: 0,699 м3
Размер упаковки: 610х900x985 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота985 мм
  • Высота до сиденья405 мм
  • Вес5.3 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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