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Кресло пластиковое Sky Pro, бежевый

Артикул: CH-052-677
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изготовлено из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;

Количество в упаковке: 4 шт.

Объем упаковки: 0.449 м3

Размер упаковки: 580х880х880 мм


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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес4,5 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияИталия

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