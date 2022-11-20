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Кресло пластиковое Luna, черный - фото 1

Кресло пластиковое Luna, черный

Артикул: CH-052-577
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из стеклопластика (полипропилен, армированный стекловолокном), устойчивого к УФ-излучениям.
Верхняя панель спинки выполнена из поликарбоната.

Количество в упаковке: 4 шт.

Объем упаковки: 0.37 м3

Размер упаковки: 690х590х910 мм

Вес брутто: 4.87 кг

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияИталия

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