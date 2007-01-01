Характеристики товара
Описание
Каркас выполнен из стеклопластика (полипропилен, армированный стекловолокном), устойчивого к УФ-излучениям.
Верхняя панель спинки выполнена из поликарбоната.
Количество в упаковке: 4 шт.
Объем упаковки: 0.37 м3
Размер упаковки: 690х590х910 мм
Вес брутто: 4.87 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина510 мм
- Высота770 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет