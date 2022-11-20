Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина470 мм
- Ширина550 мм
- Высота930 мм
- Вес5 кг
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал сиденьяткань
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.24 м3
Стул складной Джон, слоновая кость
Стул складной Джон, металлик, красный
Стул складной Джон, металлик, мятно-зеленый
Стул складной Джон, металлик, оранжевый
Стул обеденный Флоут, бежевый/ черный
Стул обеденный Флоут, белый/ черный
Стул обеденный Флоут, серо-голубой/ черный
Стул полубарный Фаро, белый
Стул полубарный Фаро, бежевый
Стул полубарный Фаро, темно-серый
Куверт Габардин
Куверт на 3 прибора Ричард, белая ветка
Куверт на 3 прибора Ричард, вензель слоновая кость
Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь белая
Куверт на 2 прибора Ричард, вензель слоновая кость
Куверт на 2 прибора, лен, ажурный
Куверт на 2 прибора, бледно васильковый
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