Товар в корзине. Перейти
Стул Манали с подушкой, коричневый - фото 1Стул Манали с подушкой, коричневый - фото 2

Стул Манали с подушкой, коричневый

Артикул: CH-049-657
13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Манали с подушкой, белый
Стул Манали с подушкой, белый
Следующий Кресло Гургаон, коричневый
Стул Манали с подушкой, белый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина470 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота930 мм
  • Вес5 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал сиденьяткань
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.24 м3

Похожие товары

Стул складной Джон, слоновая костьНастоящее фото товара Стул складной Джон, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49031
4 990 ₽Оптовая цена
17

Стул складной Джон, слоновая кость

Стул складной Джон, металлик, красныйНастоящее фото товара Стул складной Джон, металлик, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
14

Стул складной Джон, металлик, красный

Стул складной Джон, металлик, мятно-зеленыйНастоящее фото товара Стул складной Джон, металлик, мятно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
14

Стул складной Джон, металлик, мятно-зеленый

Стул складной Джон, металлик, оранжевыйНастоящее фото товара Стул складной Джон, металлик, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
12

Стул складной Джон, металлик, оранжевый

Стул обеденный Флоут, бежевый/ черныйНастоящее фото товара Стул обеденный Флоут, бежевый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
16

Стул обеденный Флоут, бежевый/ черный

В наличии 11 шт.
Стул обеденный Флоут, белый/ черныйНастоящее фото товара Стул обеденный Флоут, белый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
9

Стул обеденный Флоут, белый/ черный

В наличии 26 шт.
Стул обеденный Флоут, серо-голубой/ черныйНастоящее фото товара Стул обеденный Флоут, серо-голубой/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
14

Стул обеденный Флоут, серо-голубой/ черный

В наличии 15 шт.
Стул полубарный Фаро, белыйНастоящее фото товара Стул полубарный Фаро, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
2

Стул полубарный Фаро, белый

В наличии 30 шт.
Стул полубарный Фаро, бежевыйНастоящее фото товара Стул полубарный Фаро, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
15

Стул полубарный Фаро, бежевый

В наличии 2 шт.
Стул полубарный Фаро, темно-серыйНастоящее фото товара Стул полубарный Фаро, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
2

Стул полубарный Фаро, темно-серый

В наличии 30 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Куверт Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
110
Оптовая цена
22

Куверт Габардин

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Ричард, белая ветка, произведённого компанией ChiedoCover
от170
11

Куверт на 3 прибора Ричард, белая ветка

Настоящее фото товара Куверт на 3 прибора Ричард, вензель слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от170
30

Куверт на 3 прибора Ричард, вензель слоновая кость

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь белая, произведённого компанией ChiedoCover
от140
13

Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь белая

Настоящее фото товара Куверт на 2 прибора Ричард, вензель слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от160
11

Куверт на 2 прибора Ричард, вензель слоновая кость

Куверт на 2 прибора, лен, ажурныйНастоящее фото товара Куверт на 2 прибора, лен, ажурный, произведённого компанией ChiedoCover
от220
39

Куверт на 2 прибора, лен, ажурный

Куверт на 2 прибора, бледно васильковыйНастоящее фото товара Куверт на 2 прибора, бледно васильковый, произведённого компанией ChiedoCover
от210
29

Куверт на 2 прибора, бледно васильковый

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
11

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
7

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
12

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
17

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
13

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден