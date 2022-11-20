Характеристики товара
Описание
Элегантное садовое кресло из искусственного ротанга. Широкое посадочное место и удобно-изогнутая спинка подарят комфорт Вам и вашим гостям. Высококачественная прочная рама из нержавеющего алюминия. Лаконичный европейский дизайн кресла выгодно дополнит интерьер вашего загородного дома и приусадебного участка. Кресло прослужит Вам ни один год как в помещении, так и на улице. Подушка не входит в комплект, но предлагается отдельно в качестве комплектующего.
Штабелируемые кресла с прочной оплеткой из плоского искусственного ротанга.
Рама изготовлена из нержавеющего алюминия. Толщина алюминиевой стенки не менее 1,5 мм.
Атмосферостойкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению.
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Ширина610 мм
- Длина580 мм
- Вес3.8 кг
- СоставИскуственный ротанг, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием.
- Количество мест1
- Цветчерный
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки860 мм
- Глубина упаковки580 мм
- Объём упаковки0.30 м3
- Вес упаковки4 кг