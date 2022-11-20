Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Высота до сиденья350/450 мм
- Ширина900 мм
- Глубина850 мм
- Вес16 кг
- Материал каркасаротанг
- Цветсерый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
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