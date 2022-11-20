Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья430/480 мм
- Ширина600 мм
- Глубина650 мм
- Вес5.5 кг
- Материал каркасаротанг
- Цветкоричневый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул барный SIESTA
Стул барный PONT
Стул-кресло Дакота, венге
Комплект мебели Спринг, коричневый
Комплект мебели Вэлли, латте, 2 стула
Комплект мебели Ленкойс, бежевый, 4 стула
Комплект мебели Мьюри, beige, круглая столешница
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден