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Кресло Сиена, плетеное - фото 1

Кресло Сиена, плетеное

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Высота до сиденья350/450 мм
  • Ширина900 мм
  • Глубина850 мм
  • Вес12 кг
  • Материал каркасаротанг
  • Цветкоричневый

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