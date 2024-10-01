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Комплект мебели Сплит

Артикул: CH-066-573
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

- Угловой диван из двух (1560 х 660 х 800 мм);

- Два пуфа (400 х 400 х 390 мм);

- Обеденный стол(1200 х 700 х 700 мм).

Высококачественная лоза из полиротанга коричневого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры.
Декоративные подушки не предусмотрены!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый

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