Характеристики товара
Описание
- Угловой диван из двух (1560 х 660 х 800 мм);
- Два пуфа (400 х 400 х 390 мм);
- Обеденный стол(1200 х 700 х 700 мм).
Высококачественная лоза из полиротанга коричневого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры.
Декоративные подушки не предусмотрены!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый