Характеристики товара
Описание
Подушки в комплекте
Нить сфера, полусфера
Основные характеристики
- Длина650 мм
- Ширина680 мм
- Высота895 мм
- Вес10.5 кг
- Материалротанг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяткань
- Цветкоричневый
Подушки в комплекте
Нить сфера, полусфера
Садовое кресло ЛИОН
Стул Capri, белый
Стул SPOON, латте
Стул Margo, серый
Стул Margo, чёрный
Стул Margo, белый
Стул Вартти
Стул Пуокио
Стул Пьер
Стул Калевала
Куверт на 3 прибора Журавинка, цветок серый
Куверт на 3 прибора Журавинка, вензель шампань
Куверт на 2 прибора Ричард, гладь серый
Куверт на 2 прибора Ричард, ветка белая
Куверт на 2 прибора Ричард, цветок серый
Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок пепельная роза
Комплект плейсмет и куверт на 2 прибора, зеленый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден