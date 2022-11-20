Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Высота до сиденья350/450 мм
- Ширина680 мм
- Глубина800 мм
- Вес12 кг
- Материал каркасаротанг
- Цветкоричневый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Комплект Corfu Relax
Плетеный стул Самарий
Барный стул Лайт
Комплект мебели Аврора, 4 стула, латте
Комплект мебели Мидленд, 2 стула, светло-коричневый
Комплект мебели Аврора, 4 стула, коричневый
Стул Терраса, плетеный
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден