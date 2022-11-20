Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья485 мм
- Ширина575 мм
- Длина460 мм
- Вес6.2 кг
- Объем0.08 мл
- Материал каркасаметалл
- Размер упаковки4шт/1кор см
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Диван Бостончик
Стул барный ЛИОН фиолетовый
Стол обеденный Apriori, венге/ прозрачный
Каркас спинки Sign 2000
Стул Capri чёрный
Стул Amaretto, античный светло-бежевый/ черный каркас