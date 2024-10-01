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Крышка для чайника «Скандинавия», керамика, голубая - фото 1Крышка для чайника «Скандинавия», керамика, голубая - фото 2

Крышка для чайника «Скандинавия», керамика, голубая

Артикул: CH-064-931
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 10 штук.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр70/50 мм
  • Материалкерамика

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке10 шт

Отзывы

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