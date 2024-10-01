Характеристики товара
Описание
Бренд «Проотель» выпускает различную кухонную утварь для профессионального и домашнего использования. Колба для френч–пресса сделана из прочного стекла, которое устойчиво к появлению механический царапин при эксплуатации. Теперь не обязательно искать новый заварник, если разбилась стеклянная колба, бренд выпускает их отдельно.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота150 мм
- Диаметр90 мм
- Вес0,258 кг
- Объем0,6 л
- МатериалТермостойкое стекло
- Цветпрозрачный