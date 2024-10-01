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Колба для френч-пресса «Проотель», термостойкое стекло 0,6 л, прозрачный - фото 1

Колба для френч-пресса «Проотель», термостойкое стекло 0,6 л, прозрачный

Артикул: CH-065-044
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бренд «‎Проотель»‎ выпускает различную кухонную утварь для профессионального и домашнего использования. Колба для френч–пресса сделана из прочного стекла, которое устойчиво к появлению механический царапин при эксплуатации. Теперь не обязательно искать новый заварник, если разбилась стеклянная колба, бренд выпускает их отдельно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Диаметр90 мм
  • Вес0,258 кг
  • Объем0,6 л
  • МатериалТермостойкое стекло
  • Цветпрозрачный

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