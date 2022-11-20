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Ложка столовая Порто - фото 1

Ложка столовая Порто

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 195 мм

Материал: сталь нержавеющая

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияКитай
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