Характеристики товара
Описание
Длина: 195 мм
Материал: сталь нержавеющая
Основные характеристики
- Страна изготовленияКитай
Длина: 195 мм
Материал: сталь нержавеющая
Подстолье из нержавеющей стали 1201
Стол Eames, барный
Пуф Мэри
Диван Викибаунс
Столешница Oxalit Kilkini
Столешница Oxalit Maduro
Кресло Канфар, зеленое
Пуф квадро, коричневый
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
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Кровать без подъёмного механизма Морена
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Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
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Кровать куб Арди