Товар в корзине. Перейти
Опора Джела 200 - фото 1Опора Джела 200 - фото 2Опора Джела 200 - фото 3Опора Джела 200 - фото 4Опора Джела 200 - фото 5Опора Джела 200 - фото 6Опора Джела 200 - фото 7Опора Джела 200 - фото 8Опора Джела 200 - фото 9

Опора Джела 200

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Опора Джела
Опора Джела
Следующий Опора Химат
Опора Джела

Характеристики товара

Описание

1)Для правильного выбора товара из натурального дерева мы предлагаем ознакомиться с прикрепленным документом

2) Продукция изготавливается под заказ.

3) Назначение товара - для частного (домашнего) использования, внутри жилого помещения.

4) Указанная на сайте цена носит предварительный характер и может быть изменена в зависимости от требований заказчика.

5)Для правильного выбора цвета следует учитывать, что экраны мониторов и мобильных устройств могут искажать реальный оттенок изделия.

Базовое исполнение: древесина - Бук, без подбора древесины по цвету, шлифовка, без отверстия, качество покраски- Стандарт (S), упаковка - мягкая подложка, стретч, картон.
Назначение: для дивана
Назначение: для кровати
Назначение: для кресла
Назначение: для кушетки
Назначение: для тумбы
Высота, мм: 200
Диаметр верха, мм: 48
Диаметр низа, мм: 30
ДxШxВ: 48x48x200 мм
Вес: 310 г

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина48 мм
  • Ширина48 мм
  • Высота200 мм
  • Вес0,310 кг
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Опора Безье, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
5

Опора Безье

Опора inhasНастоящее фото товара Опора inhas, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
7

Опора inhas

Опора GalesНастоящее фото товара Опора Gales, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
9

Опора Gales

Опора РичмондНастоящее фото товара Опора Ричмонд, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
10

Опора Ричмонд

Опора мацуНастоящее фото товара Опора мацу, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена
12

Опора мацу

Опора БерекуНастоящее фото товара Опора Береку, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
10

Опора Береку

Опора ДжелаНастоящее фото товара Опора Джела, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена
12

Опора Джела

Другие товары из разделаопоры для столов
Опора НивельНастоящее фото товара Опора Нивель, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
4

Опора Нивель

Настоящее фото товара Опора Нантер, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
8

Опора Нантер

Настоящее фото товара Опора Нантер 2, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
17

Опора Нантер 2

Опора СноуНастоящее фото товара Опора Сноу, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена
9

Опора Сноу

Опора AlagoНастоящее фото товара Опора Alago, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
2

Опора Alago