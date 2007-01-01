Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Парта-трансформер растущая Polini kids City, произведённого компанией ChiedoCover
Парта-трансформер растущая Polini kids City
15 оценок
15 190
Товар в корзине. Перейти
Парта-трансформер растущая Polini kids City - фото 1Парта-трансформер растущая Polini kids City - фото 2Парта-трансформер растущая Polini kids City - фото 3

Парта-трансформер растущая Polini kids City

Артикул: CH-057-168
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота530/760 мм
  • Материал столешницыЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол-парта 1-местный регулируемый, рост 2-4
Фотография товара Стол-парта 1-местный регулируемый, рост 2-4 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 10 с передней стенкой
Фотография товара Стол Лидер 10 с передней стенкой от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Преимущества:

  • -растет вместе с ребенком,
  • -сглаженные углы,
  • -встроенный пенал,
  • -накладная линейка,
  • -соответствует европейским стандартам качества и безопасности,
  • -регулируемый угол наклона в 6 положениях до 27 градусов,
  • -5 положений высоты: 53см, 59см, 64см, 71см, 76см.
  • -способствует хорошей осанке.-
  • дополнительно можно приобрести боковые и задние приставки для увеличения рабочей поверхности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота530/760 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый, серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1220 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Вес упаковки18.50 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Варианты размеров:

Ширина, ммГлубина, ммВысота, мм
Парта750550530; 590; 640; 710; 760
Стул470380755 - 835
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела письменные столы

Фотография товара Письменный стол Вуди в стиле лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Письменный стол Вуди в стиле лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Письменный стол Вуди в стиле лофт

68
Настоящее фото товара Стол письменный для двух тумб, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стол письменный для двух тумб

9
Распродажа
Настоящее фото товара Стол механический LA-M1, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 79010
34 190 ₽Оптовая цена

Стол механический LA-M1, белый

5
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стол прямой на металлокаркасе, опоры 45гр, 980х670х755 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол прямой на металлокаркасе, опоры 45гр, 980х670х755, произведённого компанией ChiedoCover
15 190
Оптовая цена

Стол прямой на металлокаркасе, опоры 45гр, 980х670х755

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Стол механический LA-M1, черный, дуб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 79010
34 190 ₽Оптовая цена

Стол механический LA-M1, черный, дуб коричневый

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол с электроприводом LA-E4A, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол с электроприводом LA-E4A, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от51 39010
56 990 ₽Оптовая цена

Стол с электроприводом LA-E4A, белый

15
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол электрический LA-2A3, черый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол электрический LA-2A3, черый, произведённого компанией ChiedoCover
от51 49010
57 190 ₽Оптовая цена

Стол электрический LA-2A3, черый

13
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол электрический LA-4S2, белый, грецкий орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол электрический LA-4S2, белый, грецкий орех, произведённого компанией ChiedoCover
от73 89010
81 990 ₽Оптовая цена

Стол электрический LA-4S2, белый, грецкий орех

11
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол электрический LA-E6, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от38 89010
43 190 ₽Оптовая цена

Стол электрический LA-E6, серый, черный

14
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол письменный Loft Light от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Loft Light, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стол письменный Loft Light

6

Товар в корзине

Парта-трансформер растущая Polini kids City
Парта-трансформер растущая Polini kids City
от 15 190
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности