Преимущества:
- -растет вместе с ребенком,
- -сглаженные углы,
- -встроенный пенал,
- -накладная линейка,
- -соответствует европейским стандартам качества и безопасности,
- -регулируемый угол наклона в 6 положениях до 27 градусов,
- -5 положений высоты: 53см, 59см, 64см, 71см, 76см.
- -способствует хорошей осанке.-
- дополнительно можно приобрести боковые и задние приставки для увеличения рабочей поверхности.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина550 мм
- Высота530/760 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый, серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1220 мм
- Высота упаковки100 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Вес упаковки18.50 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет