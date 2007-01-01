Характеристики товара
Описание
Металлическое подстолье в стиле лофт с электроприводом и модулем управления. Для сборки офисного стола с электрической регулировкой столешницы по высоте. Популярная модель с электрическим подъемным механизмом для чередования работы стоя и сидя в офисе или дома. Регулируемая опора для стола подходит для инвалидов колясочников и людей с ограниченными физическими возможностями. Отличается простотой сборки, жесткостью и устойчивостью конструкции благодаря четырем широким устойчивым ножкам, которые исключат любой люфт. Даже в разгар игрового боя стол будет стоят ровно и надежно. Подстолье имеет широчайший спектр использования. Дома и в офисе, для переговоров и фуршетов, для выставок и вечеринок. Может стать основой для демонстрационного и дегустационного стола. Легко трансформируется из рабочего в журнальный.
Панель управления монтируется в удобном для пользователя месте под столешницей. На цифровом дисплее модуля управления отображается текущее положение столешницы, что удобно для регулировки стола для пк под всех членов семьи или сотрудников. Встроенная память позволяет сохранить до 4-х различных положений по высоте. Столешница автоматически поднимается до заданной высоты без необходимости удерживать кнопку. Функция "Автостоп" автоматически останавливает ход столешницы при ее упоре в посторонний предмет.
Два мотора обеспечивают плавный ход столешницы. Каждый мотор защищен стальным корпусом с ребрами жесткости, что исключает возникновение люфтов и обеспечивает тихую работу приводов при движении.
Растущая школьная парта прослужит вам и вашим детям долгие годы. Электрическое подстолье станет выгодным вложением в здоровье и дополнит любой интерьер, благодаря эстетичному дизайну и большому выбору доступных столешниц.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1100/1800 мм
- Ширина600 мм
- Высота710/1150 мм
- Вес41.5 кг
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки960 мм
- Высота упаковки210 мм
- Глубина упаковки980 мм
- Объём упаковки0.20 м3
- Вес упаковки43.50 кг